PRETVORIĆEMO GA U PRAH: Jezive Skaj prepiske škaljaraca o likvidaciji Leskovčanina – Napunjen je kiselinom, niko ga neće naći

Detalji iz istrage Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv škaljarskog klana, zasnovani na dešifrovanoj "Skaj" komunikaciji, otkrili su nezapamćenu surovost u obračunima crnogorskih klanova. Poruke razmenjene između pripadnika ove grupe detaljno opisuju planove za uništavanje tela Ilije Krstića iz Leskovca, čiji su ostaci pronađeni zazidani u jednoj kotorskoj tvrđavi.

"Maca, kiselina i mlin za kosti"

Prema prepiskama, pripadnici klana su upali u paniku krajem 2020. godine nakon hapšenja saradnika i glasina da bi jedan od njihovih šefova, Mile Radulović Kapetan, mogao postati svedok saradnik. U strahu od doživotne robije, Lazar Klakor i Tripo Ivović dogovarali su se kako da trajno uklone posmrtne ostatke žrtava.

"Da ga je iskopat i stuć macom brate... u pepeo. Napunjen je kiselinom bio, što još prije rastvara. Samo je bitno da on ne zna pozicije", glasile su neke od poruka koje su šokirale istražitelje. Članovi klana su čak razmatrali rone u poplavljenim delovima utvrđenja kako bi došli do tela i samleli ga pre nego što ga policija pronađe.

Šest ubistava za sedam meseci

Posebno jezive su poruke Stefana Đukića Mandića, koji se iz ukrajinskog zatvora hvalio svojim "učinkom" iz 2019. godine. On je saradnicima pisao da je u tom periodu lično učestvovao u šest likvidacija za "smešne pare", tvrdeći da je policija nemoćna.

"Brate, samo 2019. im nestalo sedam kavčana. Nijednog ne nađoše. Njušiće ga neka lisica, a niko nikad, zapamti", pisao je Đukić Mandić, ne sluteći da će međunarodne službe uspeti da otključaju njihovu kriptovanu komunikaciju.

Identifikacija žrtve u tvrđavi Grabovac

Iako su verovali da su zločin savršeno prikrili, ostaci žrtve su pronađeni u maju 2025. godine u cisterni tvrđave Grabovac kod Kotora. DNK analizom je potvrđeno da se radi o Iliji Krstiću iz Leskovca. Tužilaštvo ovu ćeliju škaljarskog klana tereti za ukupno šest ubistava, uključujući likvidacije Slobodana Šaranovića, Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.

Većina aktera ovih poruka trenutno se nalazi u zatvorima širom Evrope ili su u bekstvu, dok su neki od vođa klana u međuvremenu likvidirani u nastavku krvavog rata koji traje više od decenije.

Autor: D.S.