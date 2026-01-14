ŠOKANTAN AUDIO-SNIMAK ODBEGLOG RADOJA ZVICERA! Šef kavčana o krvavom sukobu sa škaljarcima: NEMA KRAJA RATA DOK SU ŽIVI!

U javnost su dospele audio-poruke sa Skaj aplikacije za koje SDT tvrdi da ih je slao navodni vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer, a u kojima se govori o početku krvavog rata klanova.

Deo audio poruka za koje tužilaštvo Crne Gore tvrdi da ih je slao vođa "kavačkog" klana Radoje Zvicer, a u kojima se govori o ratu klanova gde navodi da su "škaljarci" započeli sukob, dospeo je u javnost, a radi se o delu dokaznog materijala u sudskim postupcima koji se vodi pred nadležnim Višim sudom u Podgorici.

Portal Dan ekskluzivno je objavio audio-poruke sa aplikacije Skaj, za koje Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da ih je slao odbegli Zvicer.

U porukama koje su deo sudskih spisa, navodno se čuje kako Zvicer otetom pripadniku "škaljarskog klana" Miletu Raduloviću Kapetanu, u komunikaciji označenom kao "Mile" , govori da je rat između dva klana počeo nakon, kako je rekao, ubistava nedužnih ljudi.

U to vreme Veljko Belivuk i Marko Miljković, prema navodima tužilaštva, oteli su škaljarca Mileta Radulovića zvanog Kapetan, a Zvicer je navodno s njim komunicirao upravo preko kriptovane telefonske aplikacije.

On je otet 14. oktobra 2020. i njega su zarobljenog držali Belivuk i Miljković, i kako se sumnja, pokušavali da namame "škaljarce" da bi ih likvidirali. Na dan kada je otet u Spužu su ubijeni Damir Hodžić i Adis Spahić, kao i Lazar Vukićević koji je namamljen i ubijen u kući u Ritopeku.

Kako je navedeno u dokumentaciji SDT, PIN 8MA869 u Skaj komunikaciji navodno je koristio upravo Zvicer, a sa tog naloga su, prema tvrdnjama tužilaštva, poslate audio-poruke koje se sada nalaze među glavnim dokazima protiv pripadnika i saradnika "kavačkog klana".

Podsećamo da su svi navedeni materijali deo dokaznog postupka u predmetima koji su i dalje u toku, te da se protiv optuženih vodi sudski proces u kojem važi pretpostavka nevinosti do donošenja pravosnažne sudske odluke.

"Za njih nema kraja rata dok su živi"

Među porukama nalazi se više šokantnih audio-zapisa. U jednoj od njih, navodno, Zvicer poručuje.

- Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću, bez ičega, bez ikakvog povoda, te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi nema.

U drugoj poruci, kako se navodi, on govori o samom početku sukoba.

- A znaš li ti kako je počeo rat, jadan ne bio. Znaš li da ste ubili vi momka koji prodaje cigare? Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvu… da ste pucali čoveku u leđa… sve su ovo Vukotići započeli. Isto tako ko što hoćeš da izađeš iz rata, da te mi pustimo da ideš da živiš sa svojom ženom i decom, tako oćemi i mi. Mi smo svi porodični ljudi i oćemi da završimo ovaj rat koji ste vi počeli. Pa to što ste vi bili budale i napadali na poštene i normalne momke koji šetaju po gradu, to je vaš problem sad što vas fali 80 posto.

Zvicer u porukama, kako se tvrdi, govori i o napadima na porodice i starije osobe.

- Čudno to da general vojske ne zna ko ubija za njega. Baš me čudi to. Poslali ste one Kolumbijce da upadaju u kuću đe je žena od 80 godina… Mene ste isfiskali pred decom. Ubili ste onoga na Bežaniji pred decom.

Vođu kavčana pokušali da izrešetaju u Kijevu

Egzekutori su u maju 2020. godine pokušali da likvidiraju Radoja Zvicera u Kijevu u Ukrajini, ali mu je tada život spasila supruga Tamara koja je ispalila vatru na napadače.

Kobnog dana Zvicer je džogirao u elitnom delu Kijeva gde je živeo sa porodicom. U jednom trenutku prišli su mu napadači i ispalili sedam metaka u njega, ali ih je Tamara Zvicer oterala jer je zapucala u njihovom pravcu i na taj način spasila Zvicera sigurne smrti.

Rat klanova

Krvavi rat do istrebljenja pripadnika nekada jedinstvenog klana, koji se pocepao na dve kriminalne grupe, otpočeo je2014. godina!

Svađa je počela posle nestanka 200 kilograma kokaina iz štek stana Gorana Radomana u Valensiji, prve žrtve obračuna koji i dalje traje.

Prema jednoj verziji razloga za izbijanje rata klanova, Radoman je drogu vrednu 20 miliona evra prisvojio, a prema drugoj mu je ta droga ukradena iz stana. Navodno, braća Igor i Jovan Vukotić su poverovala da je droga ukradena, dok je Zvicer okrivio Radomana za nestanak vrednog tovara iz štek stana. Jedni su počeli da sumnjaju u druge, nastala je panika i dotad jedinstveni klan, na čijem su čelu bili Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer, odvojio se, a šefovi "škaljaraca" postaju Igor Dedović i Jovan Vukotić, kao i Jovanov rođeni brat Igor.

"Ako budeš lagao, priče više nema"

U jednoj od poruka navodno se čuje i ultimativni ton.

- Mi smo se svi ovde dogovorili. Ako budeš lagao mi dalje a tobom pričati nećemo. To da ti bude jasno. Nama je laganja preko glave s vaše strane i podmicanja svega.

Sa druge strane, u porukama koje navodno šalje oteti "škaljarac", čuju se molbe i pokušaji dogovora.

- Ja sad konkretno na određena pitanja ja ne mogu da odgovorim. Ali znam da mogu da završim rat, ako je to obostrano i ako je to da vi meni opraštate život. Onda siguran budi da neću istati dužan i da ćemo sve završit, da niko nikad više ne pomisli bilo što za vas.

U više navrata on, kako se navodi, ponavlja da nije učestvovao u ratu i da može da utiče na njegovo okončanje, ali da mu je potrebno vreme.

- Ako ti uradiš sve to ko što si rekao i ako te mi pustimo, kako mi da ti verujemo. Kako mi da ti verujemo sutra da se nećeš ti zabit u Brazil ili na Kubu i da ti nas rokaš, da ubijaš nam roditelje. Zapitaš li se ti što smo mi tebe uradili u životu. Jesmo mi uradili tebi nekad nešto. Jesam li ja pao s tobom, nagovarali me Nemci da ja tebe tamo spomenem, ja uzeo na mene dela kako uzimaju ljudi - pita navodno Zvicer, na šta mu oteti škaljarac odgovara:

- Ja to sve znam. I da si mi poslao pismo da ćeš da prihvatiš na sebe. Ja sam ostao da ležim četiri godine tamo i kad sam izašao došli ste da se vidimo. I zbog toga ja nikad nisam imao ni jednu grku s tobom, niti bilo kakvu reč protiv tebe. Bilo što ti odlučiš to će tako biti, to više nema izbora. Samo ako može da me, ako treba da stradam, da me ne mučite. A drugo što se tiče svega ostalog ja mogu da utičem da se rat završi, ali mi treba određeno vreme jer to ne mogu u sekund. Što se tiče Bara niko nije pretnja, sto se tiče bilo čega niko neće da više bude pretnja. Ja stvarno u rat nisam učestvovao. Za dalje ako se planira da se rat završi ja tu mogu dosta da uradim, samo mi treba vremena i da dajem reč da će to tako da bude, da niko nikada ne brine o tome da neće biti tako i da svi mogu normalno da zive.

U narednoj poruci, kako se može čuti, Zvicer, prema navodima tužilaštva, odgovara kratko: "Ti kao da nisi služio vojsku pa ti ne vidiš da je rat završen."

Spor oko Skaj dokaza

Dok Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da su Skaj prepiske i audio-poruke zakonit i validan dokaz, odbrane optuženih to osporavaju, navodeći da se na taj način krše prava države i optuženih.

Odbrana se, prema navodima iz sudnice, poziva i na odluke međunarodnih sudova u kojima je Skaj komunikacija odbijena kao dokaz, kao i na presude Evropskog suda pravde.

Ipak, ove poruke za sada ostaju deo ključnih dokaza u postupcima koji se vode protiv navodnih pripadnika "kavačkog klana" za najteža krivična dela.



Autor: Pink.rs