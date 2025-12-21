Skaj poruke otkrile kako je Tamara spasla muža Radoja Zvicera u krvavom obračunu u Kijevu: Kako si ženu obučio, svaka čast!

Skaj poruke otkrivaju šokantne detalje atentata na navodnog vođu kavačkog klana Radoja Zvicera u Kijevu – supruga Tamara je, prema navodima, pištoljem jurila za napadačima i spasla mužu život.

Atentat u Kijevu

Radoje Zvicer, označen kao vođa kavačkog kriminalnog klana, preživeo je atentat u Kijevu pre pet godina kada su na njega pucali pripadnici suprotstavljenog škaljarskog klana. Optuženi za pokušaj likvidacije su Nišlije Milan Branković i Petar Jovanović, kao i Crnogorci Stefan Đukić Mandić i Emil Tuzović, uhapšeni nekoliko sati nakon pucnjave.

Kako se sumnja, glavna veza egzekutorima u Kijevu bio je Rostislav Černobrivi, viši narednik ukrajinske policije, koji im je pomagao oko logistike.

Herojska reakcija supruge

Zvicer je tada teško ranjen, ali je preživeo zahvaljujući supruzi Tamari, koja je, prema navodima, iz pištolja zapucala na napadače. Upravo to je tema Skaj poruka koje su razmenjivali pripadnici kavačkog klana.

„Kako si ženu obučio, al’ srce se ne može obučiti, svaka joj čast… Prvi dan su o tebi pričali svi, a onda više nisi bio tema – od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem“, napisao je Milović Zvicera.

Zvicer mu je odgovorio: „Ja ulećem u lokal, srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima… Reko: ‘Gde ode, što je ovo?’ Evo je vraća se i kaže: ‘Pobegle p****’“.

Milović je dodao: „E, bogami je vuk. Baš sam se iznenadio. Čudo“.

Krađa dokaza iz suda

Početkom septembra 2023. godine, nekoliko osoba je upalo u depo Višeg suda u Podgorici tako što su iskopali podzemni prolaz i iz njega odneli brojne dokaze. Među njima je, prema navodima, bio i telefon Tamare Zvicer.

Popisom je utvrđeno da nedostaje ukupno 19 pištolja i pušaka, izvesna količina droge i desetak mobilnih telefona.

Veze sa policijom

Kako su mediji pisali, Radoje Zvicer angažovao je saradnike iz crnogorske policije kako bi Tamari obezbedio dozvolu za oružje i uklanjanje sa liste bezbednosno interesantnih lica. U porukama koje je Petar Lazović slao Mašuloviću stoji:

„Tamara Zvicer podnela zahtev za nabavku oružja, odbili je, a nema smetnji osim što mu je žena… Oni su veliki Crnogorci i za Crnu Goru do groba“.

Autor: Dalibor Stankov