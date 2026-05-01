U Obrenovcu uhapšen vozač koji je izleteo van kolovoza i udario u trafiku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnom tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su S. T. (1983) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Kako se sumnja, on je sinoć u Obrenovcu, upravljajući automobilom marke „porše“, izleteo van kolovoza i udario u trafiku u kojoj se nalazila šezdesetsedmogodišnja radnica.
Ona je zbrinuta u Urgentnom centru gde su joj konstatovane teške telesne povrede.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
