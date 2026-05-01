LUKA BOJOVIĆ META VRAČARSKOG KLANA? Planirali da likvidaciju izvrši maloletnik, policija pronašla instrukcije za ubistvo!

Efikasnom akcijom MUP-a i BIA u Beogradu su uhapšeni majka, sin i sedamnaestogodišnjak zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo jedne muške osobe, a prema nezvaničnim saznanjima, glavna meta bio je Luka Bojović.

pročitajte još

Sprečeno ubistvo koje su naručili 'Vračarci'

Policija je tokom pretresa na više lokacija pronašla oružje i dokaze koji direktno povezuju osumnjičene sa pripremom zločina.

"Policija je pretresom stanova kod maloletne osobe pronašla dva pištolja, od kojih je jedan bio sa okvirom i 11 komada municije, dok su kod dvadesetogodišnjeg K. M. pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela", navodi se u saopštenju MUP-a.

Sumnja se da je ulogu u pripremanju logistike imala i majka osumnjičenog K. M., koja je pomogla u sakrivanju i premeštanju oružja na drugu lokaciju.

"Postoje osnovi sumnje da je O. M. pomogla sinu na taj način što je oružje odnela na drugu lokaciju, odakle je preneto do adrese na kojoj ga je policija pronašla", ističu iz policije.

Ovo je nastavak serije pokušaja likvidacije Bojovića, podsećajući na sličan slučaj iz 2024. godine kada su četvorica muškaraca već osuđena zbog istog plana.

"Oni su duže vreme pripremali likvidaciju, a jedan od njih uhapšen je u ulici gde živi Luka Bojović sa pištoljem koji je imao metak u cevi", podseća se na prethodne neuspele pokušaje vračarske grupe.

POVEZANE VESTI

Hronika

KRIMINALNA GRUPA PLANIRALA UBISTVO LUKE BOJOVIĆA: Četvorica uhapšena sa arsenalom oružja u automobilu na Novom Beogradu! Drugi put za 6 meseci na meti

Hronika

KO JE META IZ OBRENOVCA ČIJE JE UBISTVO SPREČENO: Nedavno izašao iz zatvora, uzeo majčino prezime i pobegao u Ub

Hronika

UHAPŠENA MAJKA KOJA JE BACILA BEBU PORED KONTEJNERA U ZEMUNU: Sumnjiči se za teško UBISTVO u pokušaju - Ministar Dačić otkrio sve detalje

Hronika

OVAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NA NOVOM BEOGRADU: Policija objavila snimak (VIDEO)

Hronika

Policija javila Luki Bojoviću DA MU JE ŽIVOT UGROŽEN! Detalji drame na Vračaru: Primetio je SUMNJIVE LJUDE u blizini stana

Hronika

Pogledajte kako su SPECIJALCI UHAPSILI OSUMNJIČNOG ZA UBISTVO FILIPA IVANOVIĆA: Privedena još jedna osoba zbog likvidacije u Beogradu na vodi (VIDEO)