LUKA BOJOVIĆ META VRAČARSKOG KLANA? Planirali da likvidaciju izvrši maloletnik, policija pronašla instrukcije za ubistvo!

Efikasnom akcijom MUP-a i BIA u Beogradu su uhapšeni majka, sin i sedamnaestogodišnjak zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo jedne muške osobe, a prema nezvaničnim saznanjima, glavna meta bio je Luka Bojović.

Policija je tokom pretresa na više lokacija pronašla oružje i dokaze koji direktno povezuju osumnjičene sa pripremom zločina.

"Policija je pretresom stanova kod maloletne osobe pronašla dva pištolja, od kojih je jedan bio sa okvirom i 11 komada municije, dok su kod dvadesetogodišnjeg K. M. pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela", navodi se u saopštenju MUP-a.

Sumnja se da je ulogu u pripremanju logistike imala i majka osumnjičenog K. M., koja je pomogla u sakrivanju i premeštanju oružja na drugu lokaciju.

"Postoje osnovi sumnje da je O. M. pomogla sinu na taj način što je oružje odnela na drugu lokaciju, odakle je preneto do adrese na kojoj ga je policija pronašla", ističu iz policije.

Ovo je nastavak serije pokušaja likvidacije Bojovića, podsećajući na sličan slučaj iz 2024. godine kada su četvorica muškaraca već osuđena zbog istog plana.

"Oni su duže vreme pripremali likvidaciju, a jedan od njih uhapšen je u ulici gde živi Luka Bojović sa pištoljem koji je imao metak u cevi", podseća se na prethodne neuspele pokušaje vračarske grupe.



Autor: D.S.