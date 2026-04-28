AKTUELNO

Hronika

OVAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NA NOVOM BEOGRADU: Policija objavila snimak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U Beogradu je uhapšen L.Č. (2004) zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo starijeg muškarca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoј i efikasnoј akciјi, identifikovali su i uhapsili L.Č. (22) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe danas oko 12 časova u Ulici Јuriјa Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mesta, nakon čega јe pobegao.

Stanari ovog dela Novog Beograda i dalje su u šoku zbog zločina, dok je prisustvo velikog broja policajaca dodatno pojačalo uznemirenost među komšijama.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Novi Beograd

#Osumnjičeni

#Ubistvo

#deka

POVEZANE VESTI

