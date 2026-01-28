AKTUELNO

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO VOĐE NAVIJAČA IZ ZEMUNA: Tadiju Pantića izrešetao na Novom Beogradu pa pobegao skuterom

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U Beogradu je uhapšen muskarac osumnjicen za ubistvo Tadije Pantića (23), 22. novembra prosle godine u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, saznaje Pink.rs.

Pantić je bio označen kao vođa navijača Partizana iz Zemuna i imao je kriminalni dosije.

Nakon ubistva, ubica i saučesnik pobegli su skuterom sa lica mesta. Policija je u saradnji sa tužilastvom identifikovala i uhapsila osumnjičenog za ubistvo.

Podsećamo, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobegne. Međutim, ubica je uspeo da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike.

Autor: D.Bošković

