Pronađeno oružje kojim je monstrum izbo baku na Novom Beogradu: Potraga za napadačem u toku

Pronađen nož od 11 centimetara koji je, kako se sumnja, koristio napadač na nesrećnu ženu S. Ć. (68) na Novom Beogradu u Bulevaru Arsenija Čarnojevića!

Prema nezvaničnim informacijama, policija je, prateći putanju kojom je nasilnik išao, na Novom Beogradu pronašla nož sa oštricom dužine 11 centimetara i plastičnom drškom, za koji se sumnja da je korišćen u zločinu.

Monstrum koji je krvnički napao S. Ć. još uvek se nalazi u bekstvu, dok je nesrećna žena hospitalizovana u bolnici sa teškim telesnim povredama.

Potera za bezdušnim razbojnikom traje već duže od 20 sati, a tragovi bega vode duboko u srce grada. Prema poslednjim informacijama, begunac je sinoć oko 21 sat viđen u Bulevaru kralja Aleksandra, da bi dva sata kasnije, oko 23 časa, bio lociran u Šumatovačkoj ulici na Vračaru, gde policija trenutno proverava svaku kuću i dvorište.

Napao je s leđa dok je vodila unuka

Reporteri našeg portala rekonstruisali su kretanje napadača. S. Ć. je ušla u zgradu držeći za ruku svog trogodišnjeg unuka. Čim je zakoračila na prvi stepenik, monstrum koji se ušunjao za njima, divljački ju je povukao s leđa.

Bez ijedne reči, napadač je potegao nož i ženu ubo čak sedam puta u predelu leđa, vrata i grudi.

Od siline povlačenja i napada, baka je pala i udarila glavom o betonski stepenik. Pored ubodnih rana, veruje se da joj je prilikom pada polomljena i karlica.

Dok je žena ležala polusvesna pred prestravljenim detetom, razbojnik joj je iz ruku istrgao torbu sa novcem, dokumentima i telefonom.

Sukob sa krvnikom u hodniku

Tragedija je mogla imati još gori ishod da jedan od stanara zgrade nije pokazao neverovatnu hrabrost. Čim je čuo zapomaganje, on je izleteo iz stana i bukvalno se sukobio sa razbojnikom na stepeništu. Napadač je u opštem metežu uspeo da pobegne, a hrabri komšija je odmah pozvao policiju i Hitnu pomoć, ne odvajajući se od povređene žene i deteta do njihovog dolaska.

- Mogla sam to biti ja. Prošla sam tim stepenicama pola sata ranije. Ne mogu da verujem da je neko sposoban za ovoliko nasilje usred bela dana pred detetom. Ako je hteo torbu, zašto ju je iskasapio?! - pita se ogorčena komšinica za naš portal.

Policija steže obruč

Beogradska policija je u stanju pune pripravnosti od trenutka kada je proglašena akcija „Vihor“. Zahvaljujući budnosti Beograđana, putanja bega je delimično rekonstruisana.

Policija trenutno pretražuje svaki ulaz u Šumatovačkoj ulici, a operativci u civilu pregledaju snimke sa svih privatnih kamera na potezu od Zvezdare do Vračara.

Mlađi muškarac, srednje visine, u sivom duksu sa kapuljačom i crnom prsluku. Smatra se izuzetno opasnim i agresivnim!

Ukoliko primetite osobu koja odgovara opisu, ne prilazite joj, već odmah pozovite 192. Svaka informacija može biti ključna u hapšenju ovog monstruma!

Autor: Marija Radić