NAJJEZIVIJI DETALJ KRVNIČKOG NAPADA NA BAKU SA UNUČETOM: Beograd ne pamti ovako monstruozan čin! (FOTO)

Monstrumu koji je danas izbo stariju ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu tokom napada polomio se nož, piše Telegraf.

Žena, stara 67 godina, podsetimo, zadobila je više uboda po glavi i telu i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Napadač joj je zadao više uzboda sa leđa pred unukom nakon čega joj je oteo torbu koju je imala kod sebe i istrčao iz zgrade. Policiјa je objavila fotografiju muškarca koji je osumnjičen za razboјništvo i moli građane koјi imaјu bilo kakve informaciјe o navedenoј osobi da јave Policiјskoј upravi za grad Beograd na broјeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Jeziv napad se dogodio oko 13 sati kad se S.Ć. vraćala sa unukom iz parkića. Za sada nepoznati muškarac ušao za njima u zgradu u kojoj S.Ć. živi, sačekao da mu okrene leđa, a onda izvadio sečivo i krvnički joj naneo teške povrede. Žena je prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa ubodena i u vrat.

- Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije nosila zimsku jaknu - ispričao je za Telegraf izvor blizak istrazi.

Za sada nije poznato ko je pozvao pomoć. Komšije, kako smo saznale, nisu čule ništa i izašle su iz stanova tek kad su čule policijske sirene.

- Ne mogu da verujem šta se više dešava usred bela dana. Da tako hladnokrvno izbode ženu... Strašno - izjavio je u neverici jedan komšija za Telegraf.

Na pojedinim stranicama na Insagramu pojavio se ekstremno uznemirujući snimak napada, ali redakcija Telegrafa ga neće objaviti iz poštovanja prema žrtvi napada i njenoj porodici.

Autor: D.Bošković