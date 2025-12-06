AKTUELNO

'PITANJE ZA DEO POLICIJE KOJA JE JOŠ UVEK U SLUŽBI BLOKADERA' Brnabić reagovala na legitimisanje starije žene tokom blokade: Šta je ova baka zgrešila?! (VIDEO)

Predsednica Skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala nakon što je policija legitimisala stariju ženu tokom blokade u Beogradu, ocenjujući da se time "maltretiraju građani“, dok istovremeno, kako je istakla, oni koji su nelegalno blokirali ulicu ostaju bez ikakvih posledica.

- Pitanje za onaj deo policije koja je još uvek u službi blokadera: a šta je ova baka zgrešila da je legitimišete? Želela da prođe, da stigne na kontrolu? Kriva je što je onkološki bolesnik, koga neko na pravdi boga maltretira? A zašto nisu legitimisani ovi koji su, suprotno svim zakonima i osnovnom javnom redu, blokirali jednu ulicu i onemogućili slobodu kretanja ljudi - upitala je Brnabić i dodala:

Ponovo se pokazuje - samo zahvaljujući mudrosti i strpljenju Aleksandra Vučića su blokaderi poraženi jer, istina je, mnogi su ih u MUP podržavali. Kao što je istina da su mnogi slobodni, pristojni, građani želeli da država poštuje vladavinu prava i primeni iste metode kakve bi se primenile u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji ili Belgiji. A to bi, u tom trenutku, dovelo do građanskog rata. Ovakvo maltretiranje građana od strane određenih ljudi u policiji se desilo danas, a zamislite kako je bilo pre 6 meseci...

- Neverovatno je da smo sačuvali mir i to je najveći uspeh predsednika Vučića i većinske Srbije u ovoj teškoj godini - poručila je Brnabić na Iksu.

BAKA KOJA IMA KANCER KASNI NA KONTROLU ZBOG BLOKADERA, A ONI JE VREĐAJU: Ponašanje policajke je tek sramno (VIDEO)

