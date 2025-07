Brnabić: Blokade na ulicama pokazatelj besa i frustracije blokadera

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da su blokade koje se organizuju po Beogradu pokazatelj nemoći, frustracije i besa onih koji u njima učestvuju, zato što, kako je istakla, građani nisu želeli da se pridruže njihovom protestu na Vidovdan i nisu želeli da ustanu protiv svoje države.

"Čini mi se da su oni bili u potpunosti sigurni da će taj poziv na nasilje i rušenje ustavnog poretka u subotu, na Vidovdan, sasvim jasan i nedvosmislen, kada su rekli 'ovo više nije studentski protest, pozivamo sada građane da nam se pridruže, verujemo u vas, imate zeleno svetlo'. Građani se nisu pridružili. Ovo je osveta građanima i ovo je njihova (učesnika blokada) frustracija i bes, zato što je time i konačno obojena revolucija propala, oni nisu dobili ono što su želeli, nisu uspeli sa nasilnom smenom vlasti, nisu uspeli da privuku građane da idu protiv, pre svega predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića", istakla je Brnabić gostujući na TV Hepi.

Ona je dodala da je razlog besa onih koji učestvuju u blokadama na ulicama i situacija na fakultetima i navela da "blokade fakulteta više ne postoje".

"Gledala sam broj studenata koji su sada prijavili ispite na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. To je njihov poraz, to je apsolutno njihov poraz. Blokade fakulteta više ne postoje. Za nekih desetak dana ispitni rok počinje na Medicinskom fakultetu, koji je bio jedan od najjačih uporišta blokadera. Za prvi ispitni rok prijavljeno je više od 3.000 ispita. Ovo je kolokvijumska nedelja na Fakultetu organizacionih nauka Univerzitetu u Beogradu. Danas se završavaju, ali do sada je više od 2.000 studenata koji su prijavili kolokvijume. Dakle, potpuna propast, potpuni debakl kako na ulicama, kako tokom protesta, tako i na fakultetima", ukazala je Brnabićeva.

Ona je ocenila da je osnovna odlika čitavig protesta i blokada proteklih meseci bila mržnja, nasilje, teror nad svima koji misle drugačije.

Dodala je da smatra da je vreme da se građani vrate svom normalnom poslu, uključujući i kako kaže, parlamentarnu opoziciju, odnosno bivšu vlast.

Brnabić je zahvalila građanima što se nisu odazvali pozivu na nasilje i rušenje države.

"Želim da se zahvalim svim našim građanima i čitavom našem narodu, zato što se nisu odazvali pozivu na rušenje države i nisu se odazvali pozivu na nasilje, bez obzira za koga oni glasali", rekla je predsednica Skupštine Srbije.

Autor: A.A.