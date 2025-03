BRNABIĆ O PRETNJAMA STUDENTIMA KOJI ŽELE DA UČE: Miloš Pavlović dobija jezive uvrede na dnevnom nivou, a on je mladić koji treba da bude PONOS SRBIJE!

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić je, komentarišući za ''Hit tvit'' najavu haosa za 15. mart istakla da pretnje kakve se dobijaju, nikada nisu bile ovakve.

- Vidim da ne samo da pozivaju na nasilje 15. marta, nego najavljuju nikad gore nasilje. Imamo jednog Ivana Lalića koji je rekao da će nas nabijati na kolac ukoliko Vučić ne preda vlast. Kome da preda? A ako preda vlast, onda će biti milostivi i dobri, pa će nas pustiti da živimo u zatvoru. Ja opet pitam studente blokadere, kada krećemo da živimo studentski edikt? - rekla je Brnabić.

Kako kaže, Miloš Pavlović dobija jezive pretnje na dnevnoj osnovi.

- Mladi čovek studira medicinu, on ima pravo na mišljenje... Pa ko će da nam bude ponos, ako ne on? Imamo i Jovanu i Anđeliju, one su tu iz solidarnosti, njihovi fakulteti rade. Mogle su da budu u prednosti, ali ne, one su se solidarisale sa onima koji ne mogu da uče - rekla je ona.

Autor: Dubravka Bošković