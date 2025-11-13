AKTUELNO

VEĆ VIĐENO SA JEDNIM ALEKSANDROM – Brnabić o pretnjama blokadera predsedniku Vučiću dok je u Francuskoj: Otvoreno pretite ubistvom?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro reagovala na izjave Milomira Jaćimovića upućene predsedniku Aleksandru Vučiću.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na pretnje koje je blokader Milomir Jaćimović uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

– I danas, direktna pretnja po život predsednika Aleksandra Vučića, sada od strane blokadera-profitera Jaćimovića. Šta planirate za našeg predsednika? Otvoreno pretite ubistvom? Ko je od nadležnih reagovao? Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju? Već viđeno sa jednim Aleksandrom – napisala je Brnabić na društvenim mrežama.

Jaćimović je u svom obraćanju rekao da predsednik Srbije treba „sutra da spremi što više aparata za pritisak jer mu neće biti dobar“, kao i da „sutra dolazi kraj“.

Brnabić je ocenila da ovakve izjave predstavljaju ozbiljnu pretnju i pozvala nadležne organe da reaguju.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Francuskoj na poziv predsednika Emanuela Makrona, gde je održao sastanak i radnu večeru u Jelisejskoj palati.

