VEĆ VIĐENO SA JEDNIM ALEKSANDROM – Brnabić o pretnjama blokadera predsedniku Vučiću dok je u Francuskoj: Otvoreno pretite ubistvom?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro reagovala na izjave Milomira Jaćimovića upućene predsedniku Aleksandru Vučiću.

I danas, direktna pretnja po život predsednika @avucic, sada od strane blokadera-profitera Jaćimovića. Šta planirate za našeg predsednika? Otvoreno pretite ubistvom? Ko je od nadležnih reagovao? Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju? Već viđeno sa jednim Aleksandrom. pic.twitter.com/Kgw7xInZD7 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 13. новембар 2025.

Jaćimović je u svom obraćanju rekao da predsednik Srbije treba „sutra da spremi što više aparata za pritisak jer mu neće biti dobar“, kao i da „sutra dolazi kraj“.

Brnabić je ocenila da ovakve izjave predstavljaju ozbiljnu pretnju i pozvala nadležne organe da reaguju.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Francuskoj na poziv predsednika Emanuela Makrona, gde je održao sastanak i radnu večeru u Jelisejskoj palati.

