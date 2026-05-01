LANČANI SUDAR NA PUTU NOVI PAZAR - RAŠKA: Sedmoro ljudi povređeno, učestvovala 4 vozila

Na magistralnom putu Novi Pazar – Raška danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su, prema najnovijim informacijama, učestvovala četiri vozila.

Prema dostupnim podacima, oko sedam osoba zadobilo je povrede i javilo se u bolnicu. Od tog broja, dva lica su vozilima Hitne pomoći transportovana u Opštu bolnicu Novi Pazar radi daljeg zbrinjavanja.

Do sudara je došlo na jednoj od krivina ove deonice, a na licu mesta vidljiva je velika materijalna šteta na vozilima, kao i rasuti delovi po kolovozu. Policija vrši uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon istrage.

Zbog ove nezgode saobraćaj se odvija otežano, a formirane su duge kolone vozila u oba pravca. Vozačima se upućuje apel da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativni pravac – stari put Novi Pazar – Raška, kako bi izbegli dodatna zadržavanja i rasteretili magistralu.

