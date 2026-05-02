AKTUELNO

Hronika

Tragedija u Beogradu: Žena stradala u požaru

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

U požaru koji se u 4.45 sati dogodio u zgradi u Zaplanjskoj ulici u naselju Braća Jerković, na licu mesta pronađeno je telo žene (75) bez znakova života, saopšteno je iz službe hitne pomoći.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 23.41 sati u Bulevaru kralja Aleksandra mladića (25) je udario tramvaj, i on je sa teškim telesnim povredama prevezen u Urgentni centar.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je protekle noći na Kalemegdanu, gde se u 21.30 sati prilikom skoka sa ograde teško povredila devojčica (15) godina, koja je prevezena u Institut za majku i dete.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Surčinu u 3.26 sati, kao pešak oboren je mladić (20), koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 122 intervencije, od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Autor: Marija Radić

#Braće Jerković

#Hitna pomoć

#Požar

#Saobraćajna nesreća

#Žena

