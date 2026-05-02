Teška nesreća u Maloj Ivanči: Muškarac pao sa terase

L. V. (21) teško je povređen u nesreći koja se dogodila u petak uveče u naselju Mala Ivanča. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gde je zadržan na daljem lečenju.

Incident se odigrao u ulici Gavrila Principa pod okolnostima koje ukazuju na nesrećan slučaj. Mladić se, kako saznajemo, u alkoholisanom stanju popeo na terasu kuće, nakon čega je izgubio ravnotežu i pao na beton sa visine od oko pet metara.

Ekipa Hitne pomoći je ubrzo stigla na lice mesta i transportovala povređenog L. V. u beogradski Urgentni centar.

Autor: Marija Radić