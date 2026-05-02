AKTUELNO

Hronika

Uhapšen prevarant iz Dimitrovgrada: Jezivo je šta je uradio starici iz Niša

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Pripadnici policije u Nišu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili R.S. (63) iz Dimitrovgrada zbog sumnje da je juče telefonom doveo u zabludu sedamdesetpetogodišnju ženu iz Niša, lažno joj saopštivši da joj je ćerka teško povređena i da je hitno potrebno da preda veliku sumu novca zbog plaćanja troškova lečenja, što je oštećena i učinila, saopšteno je iz PU u Nišu.

Policija je intenzivnim operativnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a pretresom stana koji koristi pronađen je deo novca za koji se sumnja da je oduzet od sedamdesetpetogodišnjakinje, a osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo prevara.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Iz Policijske uprave u Nišu su apelovali na građane da, ukoliko ih pozovu nepoznate osobe i traže im novac, odmah obaveste najbližu policijsku ispostavu na broj telefona 192, navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić

#Dimitrovgrad

#Hapšenje

#Osumnjičeni

#Prevarant

#Starica

