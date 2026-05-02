PLJAČKAO VERSKE OBJEKTE, PA UHVAĆEN SA ORUŽJEM: Policija u Novom Pazaru uhapsila državljana Severne Makedonije

Policija u Novom Pazaru, u saradnji sa policijom u Bujanovcu uhapsila je M. Z. (66), državljanina Severne Makedonije, zbog sumnje da je izvršio četiri krivična dela teška krađa.

Kako je saopštila policija, on se tereti da je u periodu od 29. aprila do 1. maja ove godine obijao džamije na području Novog Pazara, Tutina i Sjenice, iz kojih je krao novac iz kasa.

Postoji opravdana sumnja da je osumnjičeni provalio u ukupno četiri verska objekta, a policija ga je identifikovala i uhapsila u saradnji sa kolegama iz Bujanovca.

Prilikom pregleda kod M. Z. pronađeni su nož i elektrošoker, zbog čega je protiv njega podneta i prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za krivično delo teška krađa biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Autor: Iva Besarabić

