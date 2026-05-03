HTEO DA IZBEGNE KONTROLU, PA NOVAC SAKRIO U PASOŠ: Kineski državljanin uhapšen na Aerodromu 'Nikola Tesla' zbog davanja MITA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y. B. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac kako bi izbegao detaljnu kontrolu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

