SKINULI GA GOLOG NASRED ULICE, PA ZVERSKI MUČILI: Detalji brutalnog napada na Umci - Policija na nogama, traži se crni BMW

Brutalan napad dogodio se oko 18 časova u Karađorđevoj ulici u Umci, kada je, prema saznanjima Telegrafa, vozilo marke "bmw" preseklo put automobilu u kom se nalazio N. S. (43).

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, napad se dogodio kada su dva vozila blokirala automobil u kome se nalazio oštećeni, a potom ga izvukli i skinuli nasred ulice!

Prema rečima jednog od očevidaca ovog jezivog napada, iz crnog bmw-a izašla su četvorica muškaraca koji su izvukli N. S. napolje, skinuli ga, a potom počeli brutalno da ga tuku.

Kako je Telegraf.rs već pisao, nesrećnom čoveku su zadati udarci u predelu glave i grudnog koša, uboden je oštrim predmetom u predelu gluteusa, nakon čega su ga napadači palili bakljom, nanevši mu i opekotine.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sumnja se da su neraščišćeni računi između N. S. i napadača motiv napada, ali se sve okolnosti i dalje utvrđuju.

Povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.

Policija intenzivno traga za napadačima, kao i za crnim bmw-om koji je, prema svedočenju, korišćen u napadu, a u toku je i utvrđivanje svih detalja ovog brutalnog incidenta.

