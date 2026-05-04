Haos kod Barajeva: Muškarac pretio sekirama, napao devojku i policajce

Jezivi napad dogodio se u subotu u mestu Guncati u Barajevu, kada je M. R. (35) sa dve sekire pretio da će da ubije troje ljudi, a potom izvršio još dva krivična dela.

On je, prema saznanjima Telegraf.rs, sa dve sekire otišao u jednu ulicu u tom naselju, gde je smrću pretio A. J. (26), N. D. (26) i H. P. (89).

Nakon što su njih trojica uspeli da pobegnu u kuću, M. R. je nastavio da preti, a potom je sekirom razbio prozor kuće i iz dvorišta ukrao mobilni telefon.

On je i posle toga nastavio sa nasilničkim ponašanjem - krenuo je dalje, pa je sa sekirom u ruci ušao u dvorište druge kuće i prišao S. T. (30), koju je uhvatio za ruke i protiv njene volje počeo da je ljubi u usta, takođe pod pretnjom da će da je ubije.

Nakon što je policija izašla na lice mesta, M. R. je odbio da preda sekire i napao je policijske službenike - pokušao je da im otme pištolj i udarao ih je rukama i nogama - nakon ćega je savladan i uhapšen.

Autor: Marija Radić