U KUĆI U STAROJ PAZOVI NAĐENO 500.000 PSIHOAKTIVNIH TABLETA: Policija odmah uhapsila osumnjičenog, oduzet mu i PIŠTOLJ (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, Privatna arhiva ||

P. M. (55) je određeno zadržavanje zbog sumnje da je počinio dva krivična dela.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili P. M. (55), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Prilikom pretresa kuće osumnjičenog na području Stare Pazove, policija je pronašla i zaplenila oko 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Od njega je oduzet pištolj sa pet pripadajućih metaka - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, P. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE POČINIO NESVAKIDAŠNJE KRAĐE: Policija u Vrbasu privela osumnjičenog, evo šta je pokušao da prisvoji!

Hronika

Snimak hapšenja silovatelja iz Merošine: Povijene glave ga uveli u stanicu (VIDEO)

Hronika

HAOS U BORU, VELIKA ZAPLENA ORUŽJA! Policija mu pronašla bombe, puške i pištolj, on ih napao

Hronika

ŠOK NA ULASKU U SRBIJU: U braniku automobila krio četiri raketna bacača - Policija ga odmah uhapsila

Hronika

OŠTEĆEN BUDŽET SRBIJE ZA SKORO 15 MILIONA: Akcija policije u Staroj Pazovi, krivična prijava protiv osumnjičenog

Hronika

U KUĆI MU PRONAĐENA DROGA, PIŠTOLJ, MUNICIJA: Uhapšen Kragujevčanin