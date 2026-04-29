U KUĆI U STAROJ PAZOVI NAĐENO 500.000 PSIHOAKTIVNIH TABLETA: Policija odmah uhapsila osumnjičenog, oduzet mu i PIŠTOLJ (FOTO)

P. M. (55) je određeno zadržavanje zbog sumnje da je počinio dva krivična dela.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili P. M. (55), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Prilikom pretresa kuće osumnjičenog na području Stare Pazove, policija je pronašla i zaplenila oko 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Od njega je oduzet pištolj sa pet pripadajućih metaka - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, P. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić