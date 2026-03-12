AKTUELNO

ŠOK NA ULASKU U SRBIJU: U braniku automobila krio četiri raketna bacača - Policija ga odmah uhapsila

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su V.Ć. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je prilikom kontrole, na Graničnom prelazu Badovinci, na ulasku u Srbiju, pronašla četiri ručna raketna bacača M-80 Zolja, koja su bila sakrivena u zadnjem braniku vozila „tojota“ kojim je upravljao osumnjičeni V.Ć.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.

