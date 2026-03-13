AKTUELNO

OŠTEĆEN BUDŽET SRBIJE ZA SKORO 15 MILIONA: Akcija policije u Staroj Pazovi, krivična prijava protiv osumnjičenog

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sremska Mitrovica, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, podneće krivičnu prijavu protiv M. K. (1980) iz Stare Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Sumnja se da je on pribavio i držao veću količinu akcizne robe bez potrebnih dozvola izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije, oštetivši na taj način budžet Srbije za oko 14.576.000 dinara.

Foto: Foto/MUP Srbije

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio pronašla i oduzela 32 bale duvana u listu i rezani duvan, ukupne količine 1.760 kilograma, kao i dve vage za merenje i ručno pravljenu mašinu za sečenje duvana.

Foto: Foto/MUP Srbije

