AKTUELNO

Hronika

Pao švercer u Pirotu: Oštetio budžet za skoro 3 miliona dinara, policija zaplenila 450 paketa rezanog duvana

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave Pirot, uhapsili su M. M. (1983) iz Pirota, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je pregledom putničkog vozila kojim je upravljao M. M. pronašla 225 kilograma rezanog duvana, upakovanog u 450 paketa, bez prateće dokumentacije o poreklu, a koji je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.

Na taj način, on je, kako se sumnja, pričinio štetu po budžet Republike Srbije za oko 2.475.000 dinara.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirot.

Autor: S.M.

#Budžet

#Pirot

#Zaplena

#cigarete

#milioni

#Šverc

