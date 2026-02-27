AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (34) IZ KOSOVSKE KAMENICE: U kolima imao 400 boksova cigareta, rezani duvan... Oštetio budžet Srbije za 2 miliona dinara (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i PU Vranje, su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili N.T. (1991) iz Kosovske Kamenice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima.

Prilikom pregleda putničkog vozilo marke „pasat“ kojim je upravljao N.T. pronađeno je 400 boksova cigareta različitih marki kao i 119,5 kilograma rezanog duvana bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije, u vrednosti od 1.500.000 dinara.

Foto: MUP Srbije

Na ovaj način oštećen je budžet Republike Srbije od oko 2.000.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

