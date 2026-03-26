U KUĆI MU PRONAĐENA DROGA, PIŠTOLJ, MUNICIJA: Uhapšen Kragujevčanin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. T. (56) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko 7 kilograma amfetamina, 8 litara amfetaminskog ulja, oko 4 kilograma marihuane, 2,3 kilograma hašiša, pištolj i 237 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Autor: Marija Radić