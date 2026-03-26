U KUĆI MU PRONAĐENA DROGA, PIŠTOLJ, MUNICIJA: Uhapšen Kragujevčanin

Izvor: Pink.rs/Kurir

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. T. (56) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko 7 kilograma amfetamina, 8 litara amfetaminskog ulja, oko 4 kilograma marihuane, 2,3 kilograma hašiša, pištolj i 237 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

OTKRIVENA ISTINA O POLICAJCU-BLOKADERU: Evo kako je Marjan Petrović lagao o ostavci - IZBAČEN IZ NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE!

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (23) U KRAGUJEVCU! Policija tokom pretresa zaplenila narkotike, ali i ručnu bombu!

Hronika

DROGA, PIŠTOLJ SA PRIGUŠIVAČEM, MECI: Uhapšen muškarac u Obrenovcu, evo šta je sve pronađeno kod njega

Hronika

SRPSKI POLICAJCI PRETRESLI MERCEDES NA BATROVCIMA, A KAD SU OTVORILI POKLOPAC MOTORA - ŠOK: Evo šta su sve pronašli kod Turčina

Hronika

PRETIO, PA NASRNUO NA ŽENU: Uhapšen naoružani muškarac iz Rume zbog tri krivična dela

Hronika

Uhapšen muškarac na Paliluli: Policija mu u stanu pronašla oružje i štek pun droge

Hronika

Hapšenje u Rumi! Muškarac (53) u kući imao automatske puške, pištolj, municiju... (FOTO)