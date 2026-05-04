SASLUŠAN JOTKA U SUDU U KRUŠEVCU: Određen mu pritvor (FOTO)

Danas je sudija Osnovnog suda u Kruševcu nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom Zoranu Jotiću zvanom Jotka, saznaje Pink.rs.

Kako smo ranije pisali, kruševačka policija uhapsila je pre dva dana vođu organizovane kriminalne grupe Zorana Jotića poznatog kao Jotka iz Kruševca samo nekoliko meseci nakon njegovog izlaska iz zatvora.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu u saradnji sa tužilaštvima u vom gradu uhapsili su Z.J. (1955) iz Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

