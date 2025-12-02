AKTUELNO

Hronika

ZRENJANINCU PRITVOR DO 30 DANA: Evo šta mu je sve policija našla u automobilu

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, policija je uhapsila N. I. (1999) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pregleda u njegovom automobilu pronašla oko 85 grama kokaina, a pretresom stana i drugih prostorija, koje koristi osumnjičeni, pronađena je manja količina amfetamina, kao i digitalna vaga za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: S.M.

