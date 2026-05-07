TRI BRUTALNA NAPADA NOŽEM U BEOGRADU U SAMO TRI DANA! Mladić ubijen na Kanarevom brdu, dvojica teško povređena

Tri jeziva napada nožem dogodila su se u Beogradu u samo tri dana. N. F. (19) je ubijen, dok su druga dvojica napadnutih preživela i njihovim napadačima na teret je stavljeno ubistvo u pokušaju.

N. F. je 5. maja u autobusu došao u sukob sa M. V. i maloletnim U. S. (16), te je došlo do toga da ih vozač autobusa izbaci iz vozila na stajalištu na Kanarevom brdu, gde je došlo do tuče, a potom je N. F. izboden nožem u predelu leđa i butine, a napadači su uleteli u autobus i pobegli sa lica mesta.

Policija ih je zatekla u autobusu oko četiri kilometra dalje, na Vidikovcu, i uhapsila M. V. (19) i maloletnog U. S. (16) koji je bio sa njim. Kod uhapšenog M. V. policija je pronašla krvav nož.

Kako pričaju meštani Rakovice, M. V. je, kada ga je policija uhapsila, priznao da je izbo N. F., navodno uz stravičan komentar: "Pa šta, samo sam ga malo ubo".

- N. F. je od i ranije trpeo nasilje i dobijao je pretnje, a jednom prilikom su mu naslonili šaku na vrelu ringlu - kaže jedan meštanin Rakovice.

"Tukli su se, a onda sam videla nož"

Vlasnica tezge sa cvećem ispred koje se dogodilo ubistvo, ni danas ne može da dođe sebi.

- Izašli su iz autobusa, počeli su da se biju. Baš sam gledala šta se dešava i prokomentarisala: "Šta se sad biju?" A onda sam odjednom videla nož - ispričala je jutros za Telegraf.rs žena koja je bila neposredni očevidac ubistva.

Kako je istakla, povređeni mladić došao je do njene tezge, a "krv mu je šikljala iz predela bubrega i noge".

- Pao mi je na cveće, pa na beton. Neki čovek je tri majice iskoristio kako bi pokušao da mu zaustavi krvarenje, dečko nije imao snage da govori. Hitna pomoć je pokušala da ga reanimira, ali nije uspela. Ja sam jako potresena zbog svega što sam videla, ne mogu da dođem sebi od juče - dodala je žena u suzama.

N. F. je prevezen u Urgentni centar, gde je preminuo oko 18 sati.

Društvene mreže preplavljene su porukama opraštanja dok meštani Rakovice navode za njegove roditelje da su divni ljudi, koji, kako kažu, nisu zaslužili da ostanu bez sina.

- Oni su vredni, radni ljudi... Da ostanu bez sina na ovako jeziv način je nepojmljivo - naveo je jedan od meštana Rakovice za Telegraf.

Meštani ovog dela Rakovice ne prestaju da pričaju o ubijenom mladiću, kao ni o celokupnom događaju koji je potresao ovu opštinu.

- Ne poznajem momka, ali ne mogu da verujem da neko izvadi nož i usred bela dana počini nešto tako neopisivo - ispričao je jedan meštanin.

Prema njihovim rečima, kraj koji je inače miran je za par meseci postao jezivo poprište više obračuna koji nikada neće izbledeti.

- Na svega 500 metara je upucan dečko pre nekoliko meseci. Preko puta ulice, tamo kod onog parka. On je srećom preživeo, ali ovom momku nažalost nije bilo spasa. Koliko još dece će da nastrada zato što su umislili neki kriminal? Prosto mi je neverovatno da danas ne smeš da pustiš dete da izađe iz kuće, a da ne sediš i treseš se od raznoraznih misli o tome šta mu se može dogoditi - dodao je on.

Podsetimo, U. R. (24) ranjen je iz vatrenog oružja je u novembru u Vukasovićevoj ulici na Kanarevom brdu u Beogradu, a upucan je na samo nekoliko metara od mesta gde je krvnički izboden N. F.

Izboden nasred ulice

Dan ranije, 4. maja 19-godišnji mladić M. P. zadobio je više uboda nožem u napadu koji se dogodio u Sitničkoj ulici, u blizini mostarske petlje. Do napada je došlo u 23.20 sati.

M. P. je tada prolazio automobilom u kom je bilo još pet osoba, od kojih su dve maloletne. Kada je izašao iz vozila, nakon kraće verbalne rasprave sa M. T. i nekoliko NN osoba, oni su mu noževima zadali više uboda i posekotina po glavi, vratu, leđima i telom.

Dok je M. P. čučao na zemlji, prišla mu je nepoznata osoba, koja ga je nekoliko puta šutnula u glavu i telo, usled čega je zadobio telesne povrede, ali je uspeo da se oslobodi i da pobegne u pravcu Manasijeve ulice.

Nakon toga je NN lice koje je imalo nož u ruci prišlo automobilu i razbilo zadnje vetrobransko staklo, te su osumnjičeni pokušali da ubace zapaljenu baklju u automobil, a potom su pobegli sa lica mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, M. P. je u raspravu sa mladićima ušao jer su mu automobilom preprečili put. Prema priči napadnutog mladića, napadači su bili maskirani, a jedan od njih je, kako se sumnja, izvadio nož i mladiću zadao više ubodnih rana.

- Mladić je primljen u Urgentni centar sa višestrukim ubodnim ranama po leđima i vratu i nalazi se u teškom stanju - naveo je izvor blizak istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da bi povod mogao da bude sukob zbog neraščišćenih računa.

U toku je izuzimanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i razgovor sa potencijalnim svedocima, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo kobne večeri.

M. T. jedini je od napadača koji je do sada uhapšen, a njemu, kao i ostalim NN licima, na teret je stavljeno krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Izvukli ga iz vozila, pa ga mučili

N. S. (43) brutalno je napadnut 3. maja oko 18 sati u karađorđevoj ulici u Umki, kada ga je presrelo više ljudi. Napadači su vozilom marke "BMW" presekli put muškarcu, a potom ga izvukli iz vozila.

Napadači su muškarca prvo skinuli , a zatim krvnički napali, udarajuži ga po glavi i telu, da bi mu naposletku zadali ubodnu ranu u gluteus i palili ga bakljom po telu.

Ekipa Hitne pomoći zbrinula je povređenog muškarca i prevezla ga u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede.

- Uprkos teškim telesnim povredama, muškarac je bio svestan i komunikativan - izjavio je izvor blizak istrazi.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj, kao i proverili snimke sa nadzornih kamera, a u toku je intenzivna potraga za napadačima i crnim automobilom koji je korišćen tokom napada.

Prema prvim informacijama sumnja se da su neraščišćeni računi između N. S. i napadača motiv napada, ali se sve okolnosti i dalje utvrđuju.



Autor: Jovana Nerić