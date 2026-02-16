AKTUELNO

Hronika

NOŽEM U RUKU UBOLA TAKSISTU: Uhapšena žena u Kragujevcu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

O. S. (33) uhapšena je zbog napada nožem na taksistu u Kragujevcu, a na teret joj je stavljeno krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Kako se sumnja, ona je noćas oko 1.30 sati, nakon što se završila vožnja u okolini Kraljeva, nožem u ruku ubola taksistu (64), a potom pokušala da mu otme novac.

Taksisti je ukazana hitna medicinska pomoć, nakon čega je prevezen u Opštu bolnicu u Kraljevu.

Osumnjičenoj O. S. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, da bude privedena na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu.

pročitajte još

'RODITELJI ŽELE DA SE UTVRDI ODGOVORNOST!' Porodica Novosađanke poginule tokom parasejlinga nastavlja da se bori za pravdu, advokat otkrio NOVE DETALJ

Autor: Jovana Nerić

#Kragujevac

#Nož

#hitna medicinska pomoć

#razbojništvo

#taksista

POVEZANE VESTI

Hronika

UPAO SA NOŽEM U PRODAVNICU, PA PRETIO RADNICI: Uhapšen razbojnik u Titelu

Hronika

UHAPŠENA ŽENA (41) ZBOG PORODIČNOG NASILJA NA VRAČARU: U alkoholisanom stanju nožem nasrnula na sina

Hronika

Tokom svađe isekla bivšeg supruga nožem po licu: U Zemunu uhapšena žena zbog porodičnog nasilja

Hronika

NOŽEM UBOLA BIVŠEG PARTNERA U GRUDI: Uhapšena žena zbog zločina u Beogradu, tužilaštvo joj odredilo zadržavanje

Hronika

UMESTO DA PLATI, POTEGAO NOŽ: Uhapšen osumnjičeni za napad na taksistu u Novom Sadu

Hronika

UHAPŠENA ČETIRI MALOLETNIKA U NOVOM SADU: Napali dečka, pretili mu NOŽEM, pa ga opljačkali