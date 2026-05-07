Sudar kamiona i automobila kod Hitne pomoći: Velike gužve ka Novom Beogradu!

Na uključenju sa sporedne saobraćajnice na auto-put, u blizini Hitne pomoći u Beogradu, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

Prema prvim informacijama, u sudaru nema povređenih, ali je saobraćaj na ovom delu puta značajno usporen.

Zbog nezgode formiraju se velike gužve u smeru ka Novom Beogradu, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca ukoliko su u mogućnosti.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, a očekuje se normalizacija saobraćaja nakon uklanjanja vozila sa kolovoza.

