Pogled u autobusu bio razlog za UBISTVO: Određen pritvor mladiću koji je nožem izbo Nemanju na Kanarevom brdu

Viši sud u Beogradu odredio je prtvor do 30 dana Mihajlu V. (19) osumnjičenom da je 5. maja na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu na podmukao način lišio života Nemanju F.

Kako je za Tanjug rekla portparol tog suda Ivona Čogurić, pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog toga što je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Osumnjičeni se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo V. 5. maja oko 17 časova na podmukao način lišio života oštećenog N.F. tako što je po izlasku oštećenog iz autobusa gradskog prevoza na autobuskoj stanici "Kanarevo brdo" istrčao za njim, držeći nož u ruci.

Iznenada je, bez ikakvog povoda i razloga, sa leđa napao nožem Nemanju F. koga nije ni poznavao, već je samo sa njim razmenio poglede u autobusu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.

Usled zadobijenih povreda oštećeni je pao i ostao da leži na trotoaru, a osumničeni se vratio u autobus i istim se udaljio sa lica mesta.

Nemanja F. je usled zadobijenih povreda preminuo u Ugrgentnom centru na Odeljenju za reanimaciju sat vremena kasnije.

