Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo na Novom Beogradu: Pavle ćutao o ubistvu vođe navijača

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Pavlu F. (18), osumnjičenom da je u saizvršilaštvu sa NN licem 22. novembra prošle godine u Darvinovoj ulici, na Novom Beogradu, na podmukao način lišio života Tadiju Pantića.

Pritvor je okrivljenom određen po svim zakonskim osnovima, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Pavle F. se ranije na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage Pavlu F. i NN licu na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Pavlu F. i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da su 22. novembra 2025. godine oko 11 časova Pavle F. i NN lice po prethodnom dogovoru i sa unapred podeljenim ulogama zajednički učestvovali u radnji izvršenja, te su Pantića lišili života na podmukao način, kao i da je Pavle F. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju bez dozvole nadležnog državnog organa.

Koristeći zaštitne kacige za motoriste, oni su se dovezli do jedne autoperionice motorom marke „Yamaha“, kojim je upravljao NN osumnjičeni, pa su, ne skidajući zaštitne kacige, sišli sa motora i kada su uočili oštećenog, koga su prethodno čekali da se pojavi znajući da povremeno stanuje u blizini mesta gde su se zaustavili, prišli mu s leđa.

Oštećeni nije bio svestan neposredne opasnosti, niti je mogao da preduzme bilo kakvu odbranu ili pokuša da izbegne napad, čime su ga osumnjičeni doveli u stanje potpune bespomoćnosti, pa je Pavle F. iz pištolja ispalio više hitaca u pravcu oštećenog, pogodivši ga u glavu, leđa i noge, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život i na licu mesta preminuo.

NN osumnjičeni se nakon toga dovezao do Pavla F. i odvezao ga sa lica mesta.

Beogradski mediji prenose da je ubijeni Tadija P. bio vođa navijača Parizana.

Autor: A.A.