Teška saobraćajna nesreća u Čačku: Delovi vozila rasuti po putu, ima povređenih

U čačanskom naselju Ljubić večeras je došlo do teške saobraćajne nezgode kada su se, iz za sada neutvrđenih razloga, direktno sudarila dva putnička vozila na raskrsnici kod stočne pijace.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, u snažnom sudaru ima povređenih osoba, a na oba automobila pričinjena je velika materijalna šteta.

- Sudar je bio silovit. Delovi vozila rasuti su po kolovozu, a odmah nakon nezgode stvorile su se velike gužve - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta nesreće u Čačku odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije koje su zbrinule povređene i obavile uviđaj.

Saobraćaj na ovoj deonici bio je u potpunom prekidu tokom trajanja uviđaja, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene daljom istragom.

