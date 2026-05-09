JEZIVA POSLEDNJA OBJAVA MLADIĆA (22) IZ KRUŠEVCA: Poslao ovu poruku pre nego što je brutalno ubijen, jedan detalj izazvao poseban ŠOK

U naselju Bare u Kruševcu sinoć je ubijen Aleksandar G. (22), a ovaj zločin potresao je lokalnu javnost. Prema dosadašnjim informacijama, mladić je zadobio teške povrede nanete hladnim oružjem i preminuo je usled zadobijenih rana.

Zločin se dogodio u večernjim satima u naselju Bare, a prema nezvaničnim saznanjima, policija je u međuvremenu uhapsila dve osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom, dok se okolnosti zločina i dalje utvrđuju.

Nakon potresne vesti, posebnu pažnju javnosti privukla je objava koju je Aleksandar G. podelio na društvenim mrežama samo nekoliko sati pre ubistva. U emotivnoj poruci, koja sada dobija dodatnu težinu, navodi se:

- Nije sramota u životu pasti, važno je ustati. A ti si već ustao, i sad… Neka ti svaki dan bude dar, zaboravi sve što je bilo, bilo je kako je moralo da bude. Sad samo gledaj napred, samo napred. Moraš da veruješ u sebe, sine… Veruj sebi, iako je težak put bio iza tebe, pa si opet prošao. Savladaćeš ti i ovo, samo veruj.

Na njegovom profilu nalazi se i fotografija iz crkve, što je dodatno izazvalo emocije i šok među onima koji su ga poznavali i među građanima Kruševca.

Podsetimo, Aleksandar je izboden na ulici i ostavljen na mestu napada. Prolaznici su ga ubrzo zatekli i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Povređeni mladić je hitno prevezen u bolnicu, ali je uprkos naporima lekara podlegao povredama.

Istraga pokazuje da je zločinu prethodio lični sukob. Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru. Njih dvojica su se dogovorili da se sretnu na ulici, gde je potom došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, koji je eskalirao u nasilje. Tom prilikom, dužnik je, prema istim navodima, izvadio nož i zadao Aleksandru smrtonosne povrede.

Autor: D.Bošković