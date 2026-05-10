AKTUELNO

Hronika

POTRESNO! Slavili punoletstvo, pa došlo do NESREĆE: Mladić ušao u vodu i nestao, stigle NAJCRNJE VESTI!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

Proslava osamnaestog rođendana u beogradskom naselju Umka pretvorila se u nezapamćenu tragediju kada se tokom protekle noći u reci Savi utopio mladić!

Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladih okupila se na obali reke kako bi proslavila punoletstvo jednog od prijatelja. Atmosfera radosti prekinuta je u trenutku kada je jedan od prisutnih mladića ušao u vodu i ubrzo nestao ispod površine.

Uspaničeni prijatelji odmah su pokušali da mu pomognu, ali mutna i brza reka onemogućila je svaku vrstu samostalne pomoći. Na lice mesta su u rekordnom roku stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali mladiću, nažalost, nije bilo spasa.

Istraga i rad ronilačkih jedinica

Pripadnici Rečne policije i ronilačke jedinice Žandarmerije angažovani su na lokalizovanju i izvlačenju tela. Policijski službenici su satima vršili uviđaj na licu mesta, uzimajući izjave od vidno potresenih svedoka događaja.

"Prizor je bio potresan. Deca su bila u šoku, neki su plakali i dozivali pomoć. Niko nije mogao da veruje da se jedna takva proslava završila na najgori mogući način", navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini.

Apel nadležnih

Iako će precizan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom, nadležni organi još jednom apeluju na građane, a naročito na mlade, da budu ekstremno oprezni u blizini rečnih tokova.

Autor: Jovana Nerić

#Nesreća

#Proslava

#Umka

#mladić

#utapanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Drama na Savi: Proslavljali 1. maj na splavu, muškarac ušao u vodu, ali nije izronio

Hronika

Užas u Jakovu: Savom plutalo telo u fazi raspadanja

Hronika

TRAGEDIJA NA DRINSKOJ REGATI: Utopio se mladić, do nesreće došlo tokom spusta

Hronika

PLIĆAK 'PROGUTAO' MLADIĆA: Detalji tragedije na Srebrnom jezeru: Ušao do kolena u vodu da se rashaldi, a onda IZNENADA POTONUO!

Region

DRAMA NA SAVI USRED NOĆI! Više osoba nestalo na nepristupačnom području DRONOVI I SPASILAČKE SLUŽBE NA TERENU

Svet

Žena posetila muža u zatvoru - policajac otvorio vrata i zatekao horor!