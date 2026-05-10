Upali sa motkama u kafić, pa prebili dvojicu mladića: Jezivi okršaj na Autokomandi

Dvojica mladića završila su u Urgentnom centru nakon što ih je, kako se sumnja, grupa muškaraca, naoružanih motkama, napala dok su sedeli u jednom kafiću u Beogradu.

Incident se dogodio u subotu. Prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, M. K. (20) i J. K. (23) sedeli su u jednom kafiću u Dobropoljskoj ulici gde je u toku bila proslava kada je, prema nezvaničnim informacijama, u objekat ušla grupa od nekih 15 ljudi, najverovatnije navijača.

Navodno su imali drvene palice u rukama i obrušili su se na mladiće. Šta je bio motiv obračuna u ovom trenutku nije poznato.

Dvojica mladića su prevezena u Urgentni centar, gde su im konstatovane lakše telesne povrede.

Istraga je u toku.

Autor: A.A.