PRVE FOTOGRAFIJE I SNIMCI SA MESTA UŽASA: Ronioci i dalje tragaju za mladićem koji je nakon proslave rođendana skočio u Savu

Potraga za J. T. (29), koji je sinoć nestao u Savi nakon proslave 18. rođendana i dalje traje.

Od ranih jutarnjih sati, pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije detaljno pretražuju rečno dno, dok Rečna policija patrolira širim pojasom priobalja.

Specijalci na terenu

Iako je potraga počela odmah nakon nestanka, dolazak specijalizovanih ekipa Žandarmerije ukazuje na ozbiljnost situacije. Ronioci se suočavaju sa teškim uslovima na terenu, uključujući smanjenu vidljivost i rečne struje, ali se pretraga ne prekida.

Reon oko mesta gde je mladić poslednji put viđen kako pliva.

Čamci Rečne policije, sonari i ronilački timovi Žandarmerije.

Ispituju se svi prisutni na proslavi radi rekonstrukcije sukoba koji je prethodio skoku.

Hronologija tragedije

Podsećamo, J. T. je bio gost na proslavi punoletstva koja je završena kobno.

Prema svedočenjima očevidaca, nakon verbalnog konflikta sa jednim od prisutnih, mladić je iznenada odlučio da uđe u reku. Ubrzo nakon što je počeo da pliva, gubi mu se svaki trag u mutnoj vodi Save.

