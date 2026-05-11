FILMSKO HAPŠENJE U VALJEVU: Uputio pretnje porodici i tražio 56.000 evra, pao sa kovertom u rukama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Valjevu, uhapsili su D. V. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

On se sumnjiči da je, od početka aprila, više puta od četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz Valjeva, uz pretnje njemu i njegovoj porodici, zahtevao da mu isplati novčani dug od 56.000 evra.

Policija je D. V. zaustavila dok je pokušavao da se udalji svojim automobilom nakon što mu je, kako se sumnja, na jednom parkingu četrdesetčetvorogodišnjak predao koverat sa delom novca. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Autor: Marija Radić