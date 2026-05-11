AKTUELNO

Hronika

FILMSKO HAPŠENJE U VALJEVU: Uputio pretnje porodici i tražio 56.000 evra, pao sa kovertom u rukama

Izvor: Pink.rs/Telergaf.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Valjevu, uhapsili su D. V. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

On se sumnjiči da je, od početka aprila, više puta od četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz Valjeva, uz pretnje njemu i njegovoj porodici, zahtevao da mu isplati novčani dug od 56.000 evra.

Policija je D. V. zaustavila dok je pokušavao da se udalji svojim automobilom nakon što mu je, kako se sumnja, na jednom parkingu četrdesetčetvorogodišnjak predao koverat sa delom novca. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

pročitajte još

Tri osobe poginule u požaru u Lionu: Oglasila se policija, sumnja se da je podmetnut

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Valjevo

#iznuda

#pretnje

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO BIVŠE SUPRUGE U SMEDEREVU! Golim rukama je zadavio kada je došla da obiđe kuću - policija ga pronašla u susednom selu!

Hronika

Oglasio se MUP posle akcije u Valjevu: Uhapšeni sadašnji i bivši inženjeri iz Krušika zbog špijunaže, određeno im zadržavanje

Hronika

DETALJI UBISTVA U SMEDEREVU: Zajedno bili na slavi i u kafani, pa ga UBIO!

Hronika

PAO SA POLA KILOGRAMA MARIHUANE! Hapšenje u Beogradu, narkotici pronađeni u kolima

Hronika

SPECIJALCI POLOMILI VRATA I UPALI U STAN: Filmsko hapšenje mladića osumnjičenog da je zapalio lokal na Vračaru (VIDEO)

Politika

UPUTIO PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU NA ULICI: Policija uhapsila muškarca (44) iz Prijepolja