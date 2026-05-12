VELIKA AKCIJA POLICIJE! Uhapšeni pripadnici kriminalne grupe zbog organizovanja prostitucije! (FOTO+VIDEO)

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, nakon višemesečne istrage, na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške, lišili su slobode pripadnike organizovane kriminalne grupe, koja je u periodu od novembra meseca 2025. godine do maja meseca 2026. godine, organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji grada Beograda.

Uhapšeno je 5 lica: D. N. (1977), K. A. (1989), I. D. (1977), Z. M. (1995) i V. A. (1996).

Postoji osnovana sumnja da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe u pomenutom periodu najpre oglašavali usluge prostitucije u javno dostupnim oglasnicima, potom dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali i prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda. Polovinu novca su zadržavale ženske osobe, koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizvane kriminalne grupe.

Isti će uz krivičnu prijavu, kojom je obuhvaćeno i lice M. V. (1991), a koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog dela, biti predati Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346., a u vezi krivičnog dela Posredovanje u vršenju prostitucije iz čl. 184. Krivičnog zakonika R. Srbije.

Autor: Jovana Nerić