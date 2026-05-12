NA SNAZI AKCIJA VIHOR! Drama u Obrenovcu: U pucnjavi jedna osoba ubijena, druga teško ranjena

Izvor: Pink,rs, Foto: Pink.rs ||

U medjusobnom obračunu grupe migranata u Obrenovcu jedan je ubijen, a drugi tesko ranjen.

Vatreno oružje je upotrebljeno u Rvaćanskoj ulici. Policijska patrola je odmah reagovala po prijemu poziva. Na licu mesta zatekli su jednog migranta koji je preminuo, a drugi je davao znake života. Na podrucju Obrenovca na snazi je akcija Vihor.

Policija je u šumi kod Novog groblja u Obrenovcu zatekla dva NN migranta. Medicinska ekipa iz Doma zdravlja Obrenovac konstatovala je smrt jednog migranta, a drugi je sa ubodnom ranom butine prevezen u UC Beograd. Pretpostavlja se da su oni doneti i ostavljeni na ovoj lokaciji.

Autor: D.Bošković

