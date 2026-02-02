AKTUELNO

Pucnjava u Los Anđelesu, ima mrtvih

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP ||

Jedan muškarac je ubijen, a jedan je ranjen u pucnjavi u južnom Los Anđelesu u nedelju uveče.

Do pucnjave je došlo oko 20.15 sat po lokalnom vremenu, rekla je policija Los Anđelesa.


Prema njihovim rečima, žrtve su stajale ispred zgrade, kada im je prišao automobil. Nakratko su se mimoišli pre nego što su se zaustavili, nakon čega policija veruje da je više osumnjičenih izašlo iz automobila i otvorilo vatru.

Obojica muškaraca su pogođena vatrenim oružjem, od kojih je jedan pogođen u glavu i preminuo je na licu mesta, saopštila je policija. Druga žrtva je prebačena u bolnicu u stabilnom stanju nakon što je pogođena u telo. Nijedna od žrtava još nije identifikovana.

Detektivi Odeljenja za pljačke i ubistva policije Los Anđelesa pozvani su na mesto događaja da preuzmu istragu. Nisu imali informacije o osumnjičenima, vozilu korišćenom tokom incidenta niti motivu.

Autor: S.M.

#Amerika

#Los Anđeles

#Policija

#Pucnjava

#žrtve

