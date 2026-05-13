Pogledajte jeziv prizor sa mesta krvavog obračuna u Obrenovcu: Leš pored puta, policija traga za napadačem (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

U međusobnom obračunu grupe migranata u Obrenovcu jedan je ubijen, a drugi teško ranjen.

Migrant iz Avganistana je ubijen, a njegov sunarodnik je teško ranjen u pucnjavi i sukobu dve grupe migranata u Obrenovcu.

Dežurnim službama je kasno sinoć dojavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i da se dva tela nalaze u šumi u blizini Novog groblja u naselju Rvati, nedaleko od izbegličkog kampa.

Policijska patrola i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na teren. Lekarska ekipa konstatovala je smrt jednog čoveka, a drugi je sa ranom na butini, koja je bila podvezana pertlom prevezen u UC Beograd.

Na području Obrenovca bila je na snazi je akcija Vihor u cilju identifikacije i hapšenja osumnjičenih. Sumnja se da je sukob krijumčara migranata uzrok ubistva i ranjavanja.

Prvi rezultati istrage ukazuju da su ubijeni i ranjeni migrant napadnuti i upucani na drugoj lokaciji, a zatim ostavljeni na mestu gde su pronađeni.

Kako saznajemo, nije bila ugrožena bezbednost građana Obrenovca, jer je u pitanju interni sukob migranata. Takođe, policija je blokirala i obezbedila kraj, kako bi dodatno bili zaštićeni građani.

Prema najnovijim informacijama, čaure su pronađene na licu mesta. Čaure su pronađene na oko 150 metara od mesta gde su zatečena tela.

Autor: Marija Radić