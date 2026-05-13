JEDNA OSOBA POGINULA U SUDARU 2 KAMIONA NA AUTO-PUTU Deonica kod Stare Pazove i dalje blokirana zbog curenja gasa iz šlepera

Jedna osoba poginula je danas u sudaru dva kamiona na auto-putu kod isključenja za Staru Pazovu. Prema pisanju medija, zbog povreda jedna osoba prevezena je u Urgentni centar.

Prema informacijama sa lica mesta kako prenosi stranica 192.rs, u pitanju je vozač kamiona koji od nazad udario u kamion koji je prevozio boce sa gasom.

"Nesrećni vozač, ostao je zarobljen u smrskanoj kabini kamiona", ističe 192.rs.

Da je kabina kamiona iza potpuno smrskana, vidi se i na fotografijama i snimcima sa lica mesta.

Podsetimo, nešto pre 11 sati došlo je do saobraćajne nesreće na auto-putu Beograd- Novi Sad u smeru ka Beogradu kod Stare Pazove.

Tom prilikom došlo je do oštećenja tereta koji je prevožen- cisterne sa gasom što je prouzrokovalo curenje gasa. Usledilo je curenje u većim količinama direktno na auto-put.

Curi gas iz transporta na autoputu Inđija Stara Pazova

Kako se moglo videti na snimku, od siline udarca kabina drugog kamiona iza prvog, a u kome se nalazio preminuli vozač, potpuno se odvojila od prikolice i doslovno je smrskana.

Obustava vozila na ovoj deonici auto-puta i dalje je na snazi u oba smera, kako ka Beogradu, tako i ka Novom Sadu zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, odnosno potencijale eksplozije gasa.

Obustava saobraćaja na auto-putu Beograd-Novi SadOva deonica auto-puta potpuno je blokirana i niko ne može da prođe niti priđe bliže pre nego što sav gas ne iscuri.

