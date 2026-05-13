PRVE SLIKE I SNIMCI SA MESTA TEŠKE NESREĆE KOD STARE PAZOVE! U sudaru dva kamiona, jedan vozač poginuo, gas i dalje curi (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir.rs

Jutros malo pre 11 sati došlo je do teške saobraćajne neseće na auto-putu kod skretanja za Staru Pazovu.

Sudarila su dva kamiona, a jedan od vozača je poginuo.

Kako se saznaje, jedan kamion je otpozadi udario u kamion koji je prevozio boce sa metanom. Nesrećni vozač iz Novog Sada, ostao je zarobljen u smrskanoj kabini kamiona. Nažalost, on je podlegao teškim povredama koje je zadobio.

Od siline udara prednji kamion se prevrnuo na bok, a kako je prevozio boce sa metanom, gas je počeo da curi. Srećom, do eksplozije nije došlo.

Brzom reakcijom vatrogasaca, sprečeno je dalje curenje gasa i eventualna eksplozija.

Jedna osoba prevezena je u Urgentni centar.

Ta deonica auto-puta biće zatvorena za saobraćaj dok sav gas ne iscuri.

Autor: A.A.

