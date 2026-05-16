KRVAVA PORODIČNA DRAMA KOD VLADIČINOG HANA! Slobodan drvenom motkom nasmrt pretukao brata iz bizarnog razloga: Evo šta je uradio pred sudijom

Slobodan S. (61), osumnjičen za ubistvo svog brata od strica Svetomira S. (71), saslušan je u petak i branio se ćutanjem, potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju.

Ubistvo se dogodilo u sredu uveče, u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon rasprave, kada je Slobodan pretukao brata drvenom motkom, a on od zadobijenih povreda preminuo.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Vranju, odredio je Slobodanu S. Pritvor do 30 dana, na predlog VJT.

Obavljena je i obdukcija od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu i očekuje se izveštaj.

VJT u Vranju, nastavlja istragu u ovom slučaju.

Mogući motiv svađa oko voćke?

Meštani su zgroženi tragedijom koja se dogodila i pretpostavljaju šta je mogao da bude uzrok ove kobne razmirice dvojice braće.

- Svako pored kuće ima neku voćku, kajsiju, višnju, jabuku i tako dalje. Tako su i oni imali pored svojih kuća takva stabla. I sada se sukob dogodio, kako nam pričaju, oko toga da je neko oborio jedno ili više takvih stabala, a da nije pitao brata. Priča se da su se oko toga posvađali, a šta je baš uzrok, to policija zna - rekao je jedan meštanin sela koje broji jedva pedesetak ljudi i od Vladičinog Hana je udaljeno petnaestak kilometara.

On kaže da su se braća mnogo razlikovala karakterno.

"Dugo godina se njih dvojica raspravljaju oko stvari u okućnici"

- Slobodan koji je ubio brata je miran čovek. On je dugo radio u jednoj firmi. Vredan je čovek i bez obzira što nema porodicu, kuću i okućnicu je držao lepo. Ubijeni Sveta je bio malo nagao čovek. On je poznat i u Vladičinom Hanu, kao i u našem selu. Čim mu nešto zasmeta, on zove policiju. On se stalno pravio da je ugrožen, da mu nešto fali i da ga je neko za nešto "zavrnuo". Sve moguće institucije ga znaju, podnosio je razne žalbe, živeo je od socijale i poljoprivrede, pa se žalio na sve i svašta. Dugo godina se njih dvojica raspravljaju oko stvari u okućnici, a sada je Slobodanu izgleda "prekipelo" - kaže ovaj meštanin koga su mediji zatekli na poslu u njivi.

Autor: Iva Besarabić