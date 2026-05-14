KRV NIJE VODA, VEĆ IZVOR MRŽNJE: Detalji jezivog bratoubistva kod Vladičinog Hana

Mirno planinsko selo Jastrebac u Grdeličkoj klisuri postalo je poprište stravične porodične tragedije u kojoj je S. S. (60) drvenom motkom na smrt pretukao svog brata od strica S.S. (63).

Tragedija se dogodila u sredu uveče, oko 19.05 sati.

Prema saznanjima iz istrage, sukob je započeo kao verbalna rasprava u dvorištu porodične kuće, da bi ubrzo eskalirao u brutalno fizičko nasilje.

Kako navode iz Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Vranju, osumnjičeni S. S. je u jednom trenutku dograbio drvenu motku i njome više puta snažno udario brata od strica u predelu glave i ruku. Nesrećni čovek je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Istorija sukoba i samački život

Meštani Jastrepca su u šoku, iako ističu da odnosi između braće godinama nisu bili harmonični. Prema nezvaničnim informacijama, oni su i ranije imali česte razmirice koje su neretko završavale intervencijom okoline.

"Obojica su živela sama. Ta netrpeljivost je trajala dugo, ali niko nije mogao da nasluti da će se završiti ovako fatalno", kaže jedan od izvora blizak istrazi.

Istraga u toku

Policija je ubrzo nakon incidenta identifikovala i lišila slobode osumnjičenog. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, S. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden tužiocu na saslušanje uz krivičnu prijavu za teško ubistvo ili ubistvo (u zavisnosti od kvalifikacije dela nakon istrage).

Telo pokojnog S. S. poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i intenzitet nanetih povreda.

Autor: S.M.