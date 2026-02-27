OVO JE UBICA IZ JARČUJKA KOD KRALJEVA: Toni samostrelom usmrtio suprugu, ranio majku pa potegao lovačku pušku!

Prigradsko naselje Jarčujak kod Kraljeva jutros je postalo poprište nezapamćene porodične tragedije koja je potresla celu Srbiju.

Pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, Toni R. (56), dugogodišnji vatrogasac u penziji, uzeo je živote svoje porodice i sebe u krvavom piru kakav se ne pamti.

SAMOSTRELOM PRESUDIO SUPRUZI NA MESTU

Drama je počela u porodičnom domu kada je Toni R., iz razloga koje će istraga tek utvrditi, dohvatio samostrel. Njime je naciljao i usmrtio svoju suprugu Jelenu R. (50). Prema nezvaničnim informacijama, nesrećna žena je na mestu izdahnula od stravičnih povreda, ne uspevši čak ni da pozove pomoć.

MAJKA GROZDANA USPELA DA POBEGNE IZ PAKLA

Nakon što je ubio suprugu, pomahnitali muškarac je krenuo na svoju majku, Grozdanu R. (79). Starica je u napadu povređena, ali je, prema rečima očevidaca, uspela da prikupi snagu i izleti iz kuće strave. Ona je hitno transportovana u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu, gde je pod stalnim nadzorom lekara i u stanju je teškog psihofizičkog šoka.

KRAJ KRVAVOG PIRA: SEBI PRESUDIO PUŠKOM

Dok je ranjena majka tražila spas kod komšija, Toni R. je otišao korak dalje. On je dohvatio lovačku pušku i ispalio fatalan hitac u sebe, stavljajući tačku na užas koji je sam započeo.

Ekipe Hitne pomoći koje su stigle na teren mogle su samo da konstatuju smrt dvoje supružnika.

KO JE BIO TONI?

Meštani Jarčujka su u potpunom šoku. Tonija opisuju kao mirnog komšiju i požrtvovanog profesionalca.

Penzionisani vatrogasac koji je spasao stotine života tokom radnog veka.

Komšije kažu da su R. važili za skladnu porodicu i da ništa nije slutilo na ovakav "filmski zločin".

Policija istražuje poreklo samostrela i da li je lovačka puška bila u legalnom posedu.

ISTRAGA U TOKU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dežurni javni tužilac obavili su višesatni uviđaj.

Tela nastradalih supružnika biće upućena na obdukciju, dok će detaljna istraga pokušati da odgovori na pitanje: Šta je nateralo čoveka koji je decenijama spasavao ljude da postane dželat sopstvene porodice?

SOS TELEFONI ZA POMOĆ

Ukoliko trpite nasilje ili poznajete nekoga ko je u opasnosti, pozovite:

192 – Policija (hitne intervencije)

0800 100 007 – SOS telefon za žene žrtve nasilja (besplatan poziv)

0800 309 309 – Nacionalna linija za prevenciju samoubistva

Autor: A.A.