AKTUELNO

Hronika

TRUDNA DIVNA UBILA MAJKU, PA TELO BACILA U ŠAHT! Komšijama pričala gnusnu laž da se Danica PREUDALA, a evo šta ju je ODALO!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Informer.rs/V.N., Društvene mreže

Danas se navršava pet godina od nezapamćene porodične tragedije u Bečeju, kada je Divna M. (23) lišila života svoju majku Danicu (57), a njeno telo sakrila u šahtu iza porodične kuće.

Ovaj svirepi zločin i danas se pamti kao jedan od najpotresnijih događaja u ovom delu Vojvodine.

Zločin je otkriven nakon što je druga ćerka ubijene žene prijavila policiji da se majka danima ne javlja na telefon. Istraga je dovela do jezivog saznanja – telo Danice pronađeno je u šahtu u dvorištu, zatrpano ciglama, peskom i granjem kako bi se prikrio trag.

Svađa i gnusne laži

Prema podacima iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa. Divna je majku više puta udarila, usled čega je žena preminula. Šokantno je bilo to što je osumnjičena u trenutku zločina bila u drugom stanju.

Nedeljama nakon ubistva, Divna je komšijama i poznanicima pričala da se njena majka navodno preudala i otišla, dok je u međuvremenu koristila njenu bankovnu karticu. Tek upornošću druge ćerke i efikasnom akcijom policije, istina je isplivala na videlo, a Divna je ubrzo nakon hapšenja priznala zločin.

Autor: D.S.

